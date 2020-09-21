Москва, , 09:11 — REGNUM Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон в связи с беременностью. Об этом 21 сентября спортсменка сообщила в эфире телеканала «Матч ТВ».

«У меня случилось замечательное событие. Меня не будет в этом сезоне, поскольку я ухожу в декрет», — сказала Резцова.

Ранее 24-летняя биатлонистка была включена в сборную России для прохождения централизованной подготовки к сезону, но тренировочных сборов не проводила.

Резцова дебютировала в основной сборной России в марте 2018 года. она является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по биатлону.

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