Москва, 21 сентября 2020, 09:11 — REGNUM Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон в связи с беременностью. Об этом 21 сентября спортсменка сообщила в эфире телеканала «Матч ТВ».
«У меня случилось замечательное событие. Меня не будет в этом сезоне, поскольку я ухожу в декрет», — сказала Резцова.
Ранее 24-летняя биатлонистка была включена в сборную России для прохождения централизованной подготовки к сезону, но тренировочных сборов не проводила.
Резцова дебютировала в основной сборной России в марте 2018 года. она является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы по биатлону.
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