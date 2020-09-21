Тюмень, , 09:06 — REGNUM В спринтерской гонке на чемпионате России по летнему биатлону не примет участие чемпион мира Александр Логинов. Об этом 21 сентября сообщил тренер спортсмена Александр Касперович.

«Вчера Александр после тренировки принял решение не бежать спринт, локоть все еще беспокоит», — цитирует Касперовича ТАСС.

По его словам, Логинов всё ещё рассчитывает выступить в эстафете, но это пока находится под большим вопросом.

Ранее Логинов на чемпионате России по летнему биатлону, который проход в Тюмени, пропустил индивидуальную гонку. Спринтерская гонка состоится 21 сентября.

Читайте также: Сучилов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону в Тюмени