Сан-Себастьян, Испания, , 08:26 — REGNUM Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Реал», который в сезоне 2019/20 стал чемпионом Испании, сыграл первый матч в новом сезоне. Встреча первого тура с «Хетафе», которая должна была пройти 13 сентября, была перенесена.

«Реал Сосьедад» набрал два очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» с одним очком — на 10-м месте. В третьем туре «Реал» 26 сентября сыграет с «Бетисом».