Бразилиа, , 08:11 — REGNUM Драка между игроками, арбитрами и полицией произошла во время футбольного матча серии С в Бразилии. Видеозапись инцидента была опубликована 20 сентября на видеохостинге YouTube.

На седьмой добавочной минуте матча между клубами «Манаус» и «Трези» счёт сравнялся. Игроки «Трези» стали выражать своё недовольство боковому арбитру, в ситуацию пришлось вмешаться главному арбитру. Между судьями и игроками возникла стычка.

Затем на поле вышли экипированные сотрудники полиции и встали между футболистами и арбитрами. Один из разгорячённых стычкой игроков сделал выпад в сторону полицейского и мгновенно получил удар дубинкой. После этого силовики утихомирили футболистов, применив баллончики со слезоточивым газом.

Сразу после конфликта матч завершился. Счёт остался неизменным, 1:1.