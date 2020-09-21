Лестер, Великобритания, , 07:34 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Лестера» голы забили Харви Барнс (20), Джеймс Джастин (61) и Деннис Прает (79). Автогол на счету защитника «Бёрнли» Эрика Питерса.

У «Бёрнли» голами отметились нападающий Крис Вуд (10) и защитник Джимми Данн (73).

После двух туров «Лестер» набрал шесть очков, в активе «Бёрнли» нет набранных очков.

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