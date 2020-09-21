Лондон, , 07:24 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Садио Мане. На 50-й минуте он пробил головой после навеса Роберто Фирмино, а через четыре минуты воспользовался грубой ошибкой вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.

После двух туров «Ливерпуль» набрал шесть очков, в активе «Челси» — три очка.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрэнк Лэмпард о Кепе: Доволен его игрой, он уверен в себе