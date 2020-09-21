Орландо, США, , 07:19 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» во втором матче финала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 105:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 31 очко. Кроме того, на счету Леброна Джеймса 26 очков.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич записал на свой счёт 30 очков. У разыгрывающего Джамала Маррея 25 очков.

Таким образом, «Лейкерс» удвоил своё преимущество в серии: 2−0.

Читайте также: «Майами» вновь обыграл «Бостон» в финале Восточной конференции НБА