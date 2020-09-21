Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с соперницами из Словении в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. Гандбольный поединок с «Кримом Меркатором», состоявшийся на Дону, завершился со счётом23:23. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской команды.

Хозяйки площадки были в шаге от победы, однако сравнять счёт словенской команде удалось за секунду до финального свистка. Лучшим бомбардиром встречи стала Анна Вяхирева, забросившая десять голов в ворота оппоненток. Анна Сень записала на свой счёт пять точных бросков, Юлия Манагарова — четыре.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий матч, прошедший в рамках Лиги чемпионов, для «Ростов-Дона» стал победным. С разницей в один мяч подопечным Пера Юханссона проиграла венгерская команда «Ференцварош».

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