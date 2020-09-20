Москва, , 21:17 — REGNUM Московский «Локомотив» в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл команду «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 20 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Фёдор Смолов Елена Рыбакова

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Федор Смолов, который забил единственный гол на седьмой минуте.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Футболисты «Тамбова», в активе которых семь баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября футболисты «Уфы» уступили московскому ЦСКА в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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