Тула, , 17:43 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли команду «Сочи». Встреча, завершившаяся со счётом 3:2, прошла 20 сентября на Центральном стадионе Тулы.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сергей Ткачёв (дубль) и Эванс Кангва. У гостей мячи забили Кристиан Нобоа (пенальти) и Миха Мевля.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России клуб «Сочи» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Футболисты тульского «Арсенала», в активе которых восемь баллов, находятся на двенадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября футболисты «Уфы» уступили московскому ЦСКА в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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