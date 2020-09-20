Уфа, , 16:18 — REGNUM Футболисты «Уфы» в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 20 сентября на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Героем встречи в составе гостей стал Кристиян Бистрович, который забил единственный гол на 65-й минуте.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых пять баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября футболисты екатеринбургского «Урала» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла в Екатеринбурге.

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