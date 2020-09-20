Барселона, Испания, , 15:40 — REGNUM Португальский защитник футбольного клуба «Барселона» Нелсон Семеду может в ближайшем времени перейти в состав команды «Вулверхэмптон». Об этом 20 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, 19 сентября каталонская команда получила от «Вулверхэмптона» новое предложение о приобретении футболиста, которое там готовы принять. Также указывается, что в настоящее время с 26-летним игроком согласовываются условия личного контракта.

Отметим, в минувшем сезоне Нелсон Семеду сыграл в составе каталонского клуба в 32 мачтах и отметился в них одним забитым мячом. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.