Париж, , 15:40 — REGNUM Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Деле Алли может перейти во французский чемпионат. Об этом 20 сентября сообщает The Telegraph.

По данным источника, команда «Пари Сен-Жермен» начала переговоры с руководством «Тоттенхэма» о приобретении 24-летнего игрока.

Также указывается, что в «ПСЖ» очень впечатлены игрой британца и намерены получить его в свой состав до окончания действия нынешнего трансферного окна.

Отметим, Деле Алли перешел в «Тоттенхэм» из команды «Милтон Кинс Донс» в 2015 году. Его текущий контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года.