Химки, Московская область, , 15:40 — REGNUM Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» уступил баскетболистам санкт-петербургского «Зенита» в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на паркете Баскетбольного центра Московской области в Химках и завершилась в пользу гостей со счётом 67:79.

Команда из Санкт-Петербурга лидировала в первой и второй четверти, и несмотря на то, что в третьей вперед вышли хозяева, в четвертой сделала мощный рывок в счете вперед, что позволило им победить.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Зенита» Билли Бэрон, который набрал в матче 16 очков.

В составе «Химок» наиболее результативным оказался латвийский защитник Дайрис Бертанс, сумевший набрать за игру 12 очков. При этом один из лидеров подмосковного клуба защитник Алексей Швед из-за травмы не принимал участия во встрече.