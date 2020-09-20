Сызрань, Самарская область, , 15:02 — REGNUM Фигурист Артем Ковалев, который является учеником академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, одержал победу в мужском индивидуальном разряде на первом этапе чемпионата России (ЧР) по фигурному катанию, проходящем в Сызрани.

По итогам исполнения короткой и произвольной программы победитель смог набрать в сумме 229,39 балла.

Вторым стал Роман Савосин, набравший в сумме за свои выступления 224,40 балла, третье место у Макара Игнатова, который набрал 217,46 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне фигуристка Анна Щербакова стала первой среди женщин в короткой программе на этапе чемпионата России в Сызрани, набрав 82,13 баллов за свое выступление.