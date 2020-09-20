Томск, , 13:49 — REGNUM Защитник из Узбекстана Виталий Денисов вошел в состав томской футбольной команды «Томь», выступающей в первенстве Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба клуба из Томска.

«Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что последней командой, в составе которой играл футболист, был волгоградский клуб «Ротор», откуда после окончания сезона игрок ушел.

Кроме этого, сообщается, что контракт между «Томью» и футболистом рассчитан до конца текущего сезона и что игрок будет выступать под номером «29».

Отметим, Виталий Денисов известен тем, что играл за московский клуб «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.