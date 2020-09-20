Бразилиа, , 13:27 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра обратился к руководству промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) с просьбой об организации ему поединка с американцем Тони Фергюсоном. Он сообщил об этом 20 сентября на своей странице в соцсети Instagram.

«Это поединок, который мы все хотим. Дэйна Уайт (глава UFC — ред.), прошу дать мне возможность доказать, что я являюсь тем самым парнем для этого веса», — написал в своем сообщении 30-летний бразилец.

Кроме того, Оливейра напомнил, что до этого он одержал семь досрочных подряд побед и, несмотря на то, что считает себя сильнее своих оппонентов по поединкам, намерен дальше развивать свои навыки.

«Организуйте мне поединок с Фергюсоном — это будет война», — также отметил бразильский боец.

Напомним, 36-летний Тони Фергюссон является бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе, в активе которого 25 побед (20 — досрочно) при четырёх поражениях. У Чарльза Оливейры 29 побед (27 — досрочно) при восьми поражениях.