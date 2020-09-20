Лондон, , 13:27 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Тоттенхэм» интересуется возможностью заполучить в свой состав полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Об этом 20 сентября сообщает Daily Star.

По информации источника, в лондонском клубе готовы заплатить за переход 27-летнего футболиста до £30 млн и предложить последнему соглашение на пятилетний срок.

Отметим, в минувшем сезоне Джесси Лингард сыграл за «МЮ» в 39 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.