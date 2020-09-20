Москва, , 12:35 — REGNUM В зачете у женщин на Московском марафоне первой финишировала Сардана Трофимова, показав результат 2 часа 28 минут 2 секунды.

При этом данное время стало новым рекордом Московского марафона в женском зачете, предыдущий рекордный результат, которое она же установила в 2018 году, составлял 2 часа 28 минут 31 секунду.

Второй к финишу пришла Елизавета Ерохина, финишировавшая за 2 час 35 минут 36 секунд, третьей — Ирина Сергеева, прошедшая дистанцию за 2 час 41 минуту 15 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победителем Московского марафона стал Юрий Чечун, который прошел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд.