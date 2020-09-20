Тюмень, , 15:05 — REGNUM С предложением об изменении структуры и упразднения как органа совета Союза биатлонистов России (СБР) выступил глава организации Виктор Майгуров. Он рассказал об этом 20 сентября по итогам заседания совета в Тюмени, сообщает пресс-служба СБР.

По словам главы СБР, он считает, что в своем нынешнем виде совет организации себя исчерпал.

«На заседании я внес на рассмотрение его членов предложение в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив совет как орган», — заявил он.

При этом Майгуров уточнил, что взамен он выступил с предложением внести изменения в устав СБР по проведению конференции организации раз в два года, а не раз в четыре, как это происходит в настоящее время. В то же время глава СБР Уточнил, что, в случае изменения, раз в два года конференция будет отчетной, а раз в четыре года выборной.

«Конференция — высший руководящий орган Союза биатлонистов России, который уполномочен решать любые вопросы деятельности СБР», — напомнил Майгуров и указал, что упразднение совета организации позволит повысить уровень всех руководителей региональных федераций, а также сделать участие региональных отделений в деятельности СБР максимальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) был избран Александр Еслев.