Москва, , 12:35 — REGNUM Победителем Московского марафона стал Юрий Чечун, который прошел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд.

Вторым финишировал Искандер Ядгаров, показавший результат 2 часа 16 минут 16 секунд, третьим — Николай Волков, который прошел марафонскую дистанцию за 2 часа 18 минут 30 секунд.

При этом рекордсменами Московского марафона являются Артем Алексеев (2 часа 13 минут 40 секунд — 2016 год) и Сардана Трофимова (2 часа 28 минут 31 секунда — 2018).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победителями забега на 10 км, проходившего в рамках Московского марафона, стали Владимир Никитин и Елена Коробкина.