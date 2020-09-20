Лондон, , 11:31 — REGNUM Турецкий полузащитник футбольного клуба «Рома» Ундер Дженгиз перешел на правах аренды в команду «Лестер». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба команды из Лестера.

При этом ранее стало известно, что английский клуб арендует 23-летнего игрока у римской команды за €3 млн и что в заключенном соглашении об аренде присутствует пункт о возможности выкупа турецкого футболиста за €25 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Ундер Дженгиз сыграл в составе «Ромы», за которую он выступает с 2017 года, в 23 матчах и отметился в них тремя мячами.