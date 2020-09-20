Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Американского бойца смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтона с победой над соотечественником Тайроном Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 поздравил президент США Дональд Трамп.

После своего победного поединка Ковингтон давал интервью телеканалу ESPN и в это время ему позвонил американский лидер, который поздравил спортсмена с победой.

«Ты великий боец. Ты победил с лёгкостью, не знаю, как ты это делаешь. Поздравляю, мне хотелось смотреть твой поединок. Ты был прекрасен. Я горжусь тобой», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.

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