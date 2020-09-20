Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM Нижегородский хоккейнйй клуб «Торпедо», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил односторонний контракт с нападающим Вадимом Перескоковым. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба КХЛ.

Также уточняется, что контракт между 27-летним хоккеистом и нижегородской командой заключен на один сезон.

Отметим, минувший сезон Вадим Перескоков начал в финском клубе «Юкурит», за который выступил в 46 встречах, сумев набрать 34 (16 шайб + 18 результативных передач) очка. Также сыграл семь матчей в составе швейцарской команды «Лозанна», в которых набрал 4 (шайба + три голевые передачи) очка. В КХЛ играл за московский ЦСКА и пекинский «Куньлунь».