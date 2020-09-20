Манчестер, Великобритания, , 11:27 — REGNUM Аргентинский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может перейти в испанский футбольный чемпионат. Об этом 20 сентября сообщает Mirror.

По данным источника, команда «Валенсия» заинтересовалась возможностью приобретения 33-летнего вратаря и готов отдать за его трансфер €6 млн.

При этом ранее стало известно, что в манчестерском клубе готовы расстаться с аргентинцем.

Отметим, Серхио Ромеро перешел в «МЮ» из «Сампдории» в 2015 году и стал в составе клуба победителем Лиги Европы в сезоне 2016/17, а также обладателем Кубка Англии в сезоне 2015/16 и Суперкубка Англии в 2016 году. С 2009 года вызывается в сборную Аргентины по футболу.