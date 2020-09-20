Севилья, Испания, , 10:35 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» не принял предложения команды «Манчестер Сити» о продаже своего французского защитника Жюля Кунде за €55 млн. Об этом 20 сентября сообщает Marca.

По данным источника, севильская команда готова принять предложение о трансфере своего 21-летнего игрока только в размере €90 млн.

При этом ожидается, что манчестерская команда не будет предлагать за защитника, которым также интересуются мадридский «Реал» и «Барселона», сумму больше €70 млн.

Отметим, Жюль Кунде перешел в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году за €25 млн. В минувшем сезоне он сыграл за свой нынешний клуб в 40 матчах и отметился в них двумя голами и одной результативной передачей. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.