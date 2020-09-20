Москва, , 10:34 — REGNUM Победителями забега на 10 км, проходившего в рамках Московского марафона, стали Владимир Никитин и Елена Коробкина.

Владимир Никитин, который стал первым среди мужчин, преодолел дистанцию за 28 минут 22 секунды, что стало его личным рекордом, так как ранее он показывал на данной дистанции результат 28 минут 48 секунд.

Вторым стал Ринас Ахмадеев с результатом 29 минут 01 секунда, третьим — Константин Плохотников, пробежавший дистанцию за 29 минут 18 секунд.

Елена Коробкина, победившая в зачете у женщин, прошла данную дистанцию за 31 минуту 49 секунд. Второй к финишу пришла Анастасия Александрова, показав время 32 минуты 39 секунд, третьей — Алла Сидорова с результатом 33 минуты 24 секунды.

Отметим, кроме дистанции 10 км в программу Московского марафона входит забег на 42,2 км.

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