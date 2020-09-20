Тюмень, , 10:27 — REGNUM Новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) избран Александр Еслев. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение об избрании Еслева было принято на заседании совета СБР, состоявшемся в Тюмени в ходе проведения чемпионата России по летнему биатлону.

Также указывается, что это первое собрание совета после внеочередных выборов в июле руководства СБР, когда на пост, до этого занимаемый Владимиром Драчевым, был избран Виктор Майгуров.

Отметим, в совет СБР, который представляет собой совещательный орган, входят представители всех региональных организаций.