Москва, , 09:55 — REGNUM Примерно 25 тыс. участников выйдут на старт Московского марафона, который состоится 20 сентября. Об этом 20 сентября сообщил журналистам глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Александр Дейнека. Бегуны. 1934

«Сегодня мы в восьмой раз проводим Московский марафон и планируем, что на старт выйдут порядка 25 тысяч участников», — заявил он, добавив, что такое число участников — это апогей бегового сезона.

Также глава столичного департамента спорта отметил, что нынешний сезон получился из-за пандемии «несколько скомканным», однако несмотря ни на что, удалось провести ночной забег и полумарафон, а теперь и главный в России забег, Московский марафон.

«Он пройдет с учетом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением (коронавирусной) инфекции», — подчеркнул Кондаранцев.

Кроме этого, он рассказал, что организаторы мероприятия приняли беспрецедентные меры безопасности и пришлось пороситься зрителей воздержаться от поддержки спортсменов на старте и финише.

«Но я уверен, что это мероприятие все равно пройдет в праздничной атмосфере», — указал Кондаранцев.

Отметим, в рамках Московского марафона состоятся забеги на дистанции на 42,2 км и 10 км.

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