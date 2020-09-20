Москва, 20 сентября 2020, 09:55 — REGNUM Примерно 25 тыс. участников выйдут на старт Московского марафона, который состоится 20 сентября. Об этом 20 сентября сообщил журналистам глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.
«Сегодня мы в восьмой раз проводим Московский марафон и планируем, что на старт выйдут порядка 25 тысяч участников», — заявил он, добавив, что такое число участников — это апогей бегового сезона.
Также глава столичного департамента спорта отметил, что нынешний сезон получился из-за пандемии «несколько скомканным», однако несмотря ни на что, удалось провести ночной забег и полумарафон, а теперь и главный в России забег, Московский марафон.
«Он пройдет с учетом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением (коронавирусной) инфекции», — подчеркнул Кондаранцев.
Кроме этого, он рассказал, что организаторы мероприятия приняли беспрецедентные меры безопасности и пришлось пороситься зрителей воздержаться от поддержки спортсменов на старте и финише.
«Но я уверен, что это мероприятие все равно пройдет в праздничной атмосфере», — указал Кондаранцев.
Отметим, в рамках Московского марафона состоятся забеги на дистанции на 42,2 км и 10 км.
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