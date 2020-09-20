Торонто, Канада, , 09:34 — REGNUM Новый регулярный чемпионат и плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые ее руководство планирует провести в полноценном формате, может быть начат в конце декабря текущего года или в январе следующего. Такую возможность 20 сентября не исключил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Я полагаю, что следующий сезон состоится в полном объеме. В нем будет 82 игры и привычный плей-офф», — заявил он.

При этом Беттмэн отметил, что на данный момент у руководства НХЛ нет полной информации для принятия подобного решения и потму его (руководства) задачей является восстановление нормального положения дел в НХЛ в максимально возможном объеме при любом развитии ситуации.

В то же время, комиссионер также не исключил, что чемпионат может быть начат в конце декабря, а может быть и в январе.

Ранее сообщалось о планах НХЛ начать новый сезон с 1 декабря текущего года.

Напомним, нынешний сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта и возобновился с 1 августа матчами, проходившими в Канаде на аренах в двух городах без присутствия зрителей.