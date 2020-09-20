Лас-Вегас, США, , 08:51 — REGNUM Шведский боец чеченского происхождения смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев победил нокаутом представителя США Джеральда Мершерта на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.

Шведский боец отправил своего оппонента в нокаут уже на 17-й секунде поединка, после того, как провел Мершерту точный боковой удар правой рукой в челюсть.

Отметим, для 26-летнего ни разу непобежденного Хамзата Чимаева эта победа стала девятой в ММА. Для 32-летнего Джеральда Мершерта данное поражение стало 14-м при 30 выигранных (шесть — досрочно) поединках.