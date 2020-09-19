Екатеринбург, , 20:21 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в домашнем матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 19 сентября в Екатеринбурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Андрей Панюков, у гостей мяч забил Артем Дзюба.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты «Урала», в активе которых десять баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в домашнем матче шестого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла на «РЖД-Арене» в Москве.

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