Калуга, , 17:36 — REGNUM Порядка трёх тысяч жителей Калуги 19 сентября приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций 2020», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Почти три тысячи калужан приняли участие в стартах «Кросса Нации» Kaluga-gov.ru

В этом году «Кросс наций» проходил под эгидой федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В областном центре на старты вышли школьники, студенты, пенсионеры, а также чиновники и профессиональные спортсмены.

Специальные дистанции были организованы для людей с ограниченными возможностями и дошколят. Победителей и призеров «Кросса нации» наградили медалями, дипломами и кубками Министерства спорта Российской Федерации. Награды также получили самые спортивные семьи.

В Калужской области «Кросс наций» впервые стартовал в сентябре 2005 года. В этих самых массовых соревнованиях участвуют представители всех муниципальных районов и городских округов.

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