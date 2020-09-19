Пекин, , 15:52 — REGNUM Пробный контракт с российским защитником Михаилом Сидоровым заключил хоккейный пекинский клуб «Куньлунь» («Красная звезда»). Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба китайской команды на своей странице в соцсети Twitter.

«Укрепляем линию обороны Михаилом Сидоровым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что 23-летний игрок, являющийся воспитанником ярославского «Локомотива», станет третьим обладателем Кубка Гагарина в составе команды после украинского форварда Алексея Поникаровского и польского нападающего Войтека Вольски.

При этом другие детали заключенного пробного контракта российского хоккеиста с пекинской командой не приводятся.

Отметим, Михаил Сидоров является обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в сезоне 2017/18. В КХЛ игрок провел 153 матча и набрал в них 18 (три шайбы + 15 голевых передач) очков.