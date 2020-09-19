Рига, , 15:52 — REGNUM Сразу у пяти игроков рижского хоккейного клуба «Динамо» тесты на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Об этом 19 сентября сообщает латвийский портал Sportacentrs.

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При этом указывается, что глава совета директоров рижской команды Юрис Савицкис не стал отрицать информацию, что у нескольких хоккеистов выявили SARS-CoV-2.

«Уже известно, что есть положительные результаты (на коронавирус), теперь надо понять, сколько их», — заявил он.

Отметим, в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское «Динамо» 22 сентября должно встретится с нижегородской командой «Торпедо».