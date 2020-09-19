Москва, , 14:57 — REGNUM Хорватский нападающий Марио Манджукич, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, может стать игроком московской команды «Локомотив». Об этом 19 сентября сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 34-летний футболист близок к подписанию контракта с московским клубом, причем последний начал интересоваться возможностью приобретения форварда еще в июле.

При этом ранее стало известно, что «Локомотив» согласовал с хорватским игроком размер заработной платы, которая составит €2,7 млн в год.

Напомним, зимой нынешнего года Марио Манджукич перешел к катарской команде «Аль-Духайль» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В составе катарского клуба сыграл в семи матчах, отметившись в них одним голом. Также за свою карьеру хорватский игрок выступал за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».