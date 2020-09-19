Амстердам, , 14:41 — REGNUM Защитник амстердамского футбольного клуба «Аякс» и сборной США Серджино Дест может в скором времени стать игроком мюнхенской команды «Бавария». Об этом 19 сентября сообщает Sport Bild.

По информации источника, клубы ещё не договорились о трансфере 19-летнего игрока, однако руководство мюнхенской команды уже согласовало с защитником условия его личного контракта. Отмечается, что «Бавария» намерена заключить с футболистом контракт на четыре года с возможностью продления его на ещё один сезон.

Отметим, Серджино Дест является воспитанником «Аякса» и начал играть в ее основном составе в 2019 году. В минувшем сезоне он провел в составе своего клуба 36 матчей и отметился в них двумя голами и шестью результативными передачами.