Москва, , 14:41 — REGNUM Свое поздравление с Всероссийским днем бега направил участникам, организаторам и гостям «Кросса нации — 2020» президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы, в которой также содержится поздравление, 19 сентября обнародован на сайте Кремля.

«Это массовое спортивное мероприятие стартует сегодня в разных регионах нашей большой страны, дарит всем участникам прекрасную возможность проявить свой характер и волю к победе, почувствовать себя дружной, сплоченной командой единомышленников», — говорится в опубликованном сообщении.

Также в нем указывается, что «Кросс нации» наглядным образом показывает, как география данных соревнований ежегодно увеличивается, а кроме того, какое большое в России количество людей, которые привержены здоровому, активному образу жизни.

«Желаю вам успехов и по-настоящему праздничного настроения», — заключается в телеграмме.

Напомним, традиционный день бега «Кросс нации» проходит в России в третью субботу сентября. Забеги в рамках этого масштабного спортивного мероприятия на разные дистанции впервые были проведены в 2004 году.

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