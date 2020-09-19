Томск, , 13:42 — REGNUM Старший тренер юношеской сборной России и лучший бомбардир в истории отечественного футбола Александр Кержаков согласился стать главным наставником томского футбольного клуба «Томь», выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 19 сентября сообщил близкий к окружению клуба источник.

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи», — приводит его слова ТАСС.

Также источник указал, что в данный момент специалист заканчивает дела, которые связаны с юношеской сборной России, где он является тренером.

«В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», — заявил он.

Кроме того, как указал источник, первый матч «Томи» с Кержаковым на посту главного наставника должен будет пройти 27 сентября с ярославским клубом «Шинник».

Отметим, по итогам семи туров чемпионата Олимп-ФНЛ «Томь» набрала два очка и находится на предпоследнем, 21-м месте турнирной таблицы.