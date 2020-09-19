Рим, , 13:42 — REGNUM Боснийский полузащитник футбольного клуба «Милан» Раде Крунич продолжит выступать за свою нынешнюю команду, несмотря на интерес к нему со стороны клуба «Фрайбург». Об этом 19 сентября сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сделка по переходу 26-летнего хавбека во «Фрайбург» была уже почти закончена, чему также способствовало малое игровое время футболиста в «Милане». Однако трудности миланского клуба в переговорах по приобретению французского полузащитника лондонского команды «Челси» Тиемуэ Бакайоко вынудили итальянскую команду изменить свое решение.

Также указывается, что позитивным фактором для главного тренера «Милана» Стефано Пиоли может стать то, что босниец может играть на нескольких позициях.

Напомним, Раде Крунич перешел в «Милан» из «Эмполи» летом 2019 года за €8 млн. Он сыграл за миланскую команду в 18 матчах и отметился в них одной голевой передачей.