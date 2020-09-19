Норфолк, , 12:34 — REGNUM Футбольный клуб из Норфолка «Норвич» отклонил все предложения каталонской команды «Барселона» о продаже своего защитника Максимилиана Ааронса. Об этом 19 сентября сообщил журналист Дэвид Орнстайн на своей странице в соцсети Twitter.

По его информации, команда из Барселоны дважды обращалась к руководству «Норвича» с предложением о продаже 20-летнего футболиста и дважды получила отказ.

Также указывается, что одно из предложений предполагало сумму в €21,8 млн за трасфер игрока, включая бонусы.

Отметим, Максимилиан Ааронс — воспитанник «Норвича», который стал играть в основном составе команды с 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл за свой клуб в 40 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.