Бирмингем, Великобритания, , 12:33 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Лион» из Буркина-Фасо Бертран Траоре перешел в состав команды из Бирмингема «Астон Вилла». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба английской команды.

При этом сумма, выплаченная клубом за трансфер 30-летнего футболиста, пока не разглашается.

«Очень рады, что Бертран принял решение перейти в «Астон Виллу». Он игрок с огромным талантом, который действительно расширит наши возможности в атаке», — приводит пресс-служба главного тренера клуба из Бирмингема Дина Смита.

Отметим, Бертран Траоре уже играл в английской Премьер лиге с 2014 по 2017 год за лондонский клуб «Челси», откуда он в 2017 году перешел в «Лион» за €10 млн.