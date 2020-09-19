Генуя, Италия, , 12:10 — REGNUM Итальянский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Давид Дзаппакоста, в минувшем сезоне игравший на правах аренды в команде «Рома», продолжит выступать в итальянской Серии А за клуб «Дженоа». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба «Челси».

Также указывается, что 28-летний защитник пробудет в команде из Генуи до конца сезона 2020/21. При этом другие детали соглашения об аренде игрока между «Челси» и «Дженоа» не приводятся.

Отметим, в минувшем сезоне Давид Дзаппакоста, перешедший в «Челси» в 2017 году, из-за травмы передней крестообразной связки колена провел в Серии А только девять матчей и отметился в них одной результативной передачей.