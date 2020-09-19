Ливерпуль, Великобритания, , 12:34 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» намеревается арендовать французского нападающего команды «Барселона» Усмана Дембеле. Об этом 19 сентября сообщает Sport.es.

По данным источника, ливерпульская команда собирается усилить свою атакующую линию в новом сезоне и рассматривает 23-летнего француза, как один из приоритетных вариантов для этого.

При этом ранее стало известно, что каталонский клуб хотел бы продать игрока за €56 млн, а также собирается расстаться еще с несколькими футболистами.

Напомним, в минувшем сезоне Усмана Дембел, который пришел в «Барселону» в 2017 году из дортмундской команды «Боруссия», сыграл за клуб только в пяти матчах и отметился в них одним голом.