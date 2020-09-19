Москва, , 11:28 — REGNUM Матч 11-го тура Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между красноярским клубом «Енисей» и тольяттинской командой «Акрон» отменен. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ФНЛ.

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Уточняется, что ряд футболистов красноярской команды продолжает находиться на связанном с коронавирусной инфекцией карантине, «что делает невозможным проведение упомянутого выше матча 23 сентября или в иной срок».

Также указывается, что решение о судьбе данной встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Напомним, ранее по этой же причине в ФНЛ были отменены матчи «Енисея» с ярославским «Шинником» и московским «Торпедо», за которые красноярская команда получит технические поражения.