Рим, , 11:28 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» вновь заинтересовался возможностью приобрести в свой состав норвежского защитника команды из Глазго «Селтик» Кристофера Айера. Об этом 19 сентября сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство миланской команды готово заплатить €16 млн за трансфер 22-летнего футболиста, рост которого составляет 1 м 97 см.

Также указывается, что переговоры по данной сделке должны стартовать уже на следующей неделе.

Напомним, в нынешнем сезоне Кристофер Айер сыграл за «Селтик» в семи матчах и отметился в них одним мячом и одной голевой передачей.