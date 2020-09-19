Хабаровск, , 11:28 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» и калининградская команда «Балтика» сыграли вничью в десятом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на стадионе имени. В.И. Ленина в Хабаровске и завершилась с ничейным счетом 0:0.

В ходе матча обе команды нанесли только по одному удару в створ ворот команды соперника. Также «СКА-Хабаровск» во время первого тайма вынужден был сменить вратаря — из-за травмы Игоря Обухова на поле вышел Владимир Сугробов.

Напомним, в следующем туре «СКА-Хабаровск» 23 сентября поедет в гости к московской команде «Велес», а «Балтика» в этот же день сыграет дома с «Чайкой» из Песчанокопского.