Сызрань, Самарская область, , 10:47 — REGNUM Фигуристка Анна Щербакова, являющаяся ученицей Этери Тутберидзе, чисто исполнила свою короткую программу на официальной тренировке этапа Кубка России по фигурному катанию, проходящего в Сызрани. Об этом 19 сентября сообщает Sport24.

Уточняется, что во время исполнения своей короткой программы 16-летняя спортсменка сделала двойной аксель, тройной флип в комбинации с тройным риттбергером, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. При этом все данные элементы были исполнены фигуристкой чисто.

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе — 14-летняя Майя Хромых — выполнила в своей короткой программе двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Также в последние минуты тренировки фигуристка попыталась отработать четверной сальхов, однако в двух попытках исполнить данный элемент она упала на лед.

Напомним, фигуристки представят свои короткие программы на кубке страны по фигурному катанию в Сызрани позднее 19 сентября.