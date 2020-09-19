Ливерпуль, Великобритания, , 10:17 — REGNUM Португальский нападающий футбольного клуба «Вулверхэмптон» Диогу Жота перейдет в состав команды «Ливерпуль». Об этом 19 сентября сообщает Goal.

По информации источника, ливерпульская команда намерена подписать с 23-летним игроком контакт на срок в пять лет и уже согласовала с ним условия личного соглашения.

Также указывается, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер футболиста около €49 млн, €45 млн из которых — гарантированная часть сделки, а остальное — бонусы.

Кроме того, уточняется, что «Вулверхэмптон» дал согласие на гибкие условия оплаты перехода бразильца и потому в блажащий год получит только 10% от данной сделки, и что в данную сделку также входит нидерландский защитник «Ливерпуля» Ки-Яна Хувер, который перейдет в «Вулверхэмптон».

Напомним, Диогу Жота пришел в команду «Вулверхэмптон» на правах аренды от мадридского клуба «Атлетико» и через год английский клуб его выкупил за €14 млн.