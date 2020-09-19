Лас-Вегас, США, , 09:37 — REGNUM Мероприятие с участием ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора готовит промоушн Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом 19 сентября сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«UFC работает над интересным мероприятием для Макгрегора, его возвращение должно произойти в начале 2021 года», — приводит его слова портал MMA Junkie.

Также Уайт указал, что промоушн не гарантирует, что это будет поединок и сообщил, что в настоящее время идет обсуждение деталей мероприятия.

Кроме того, глава UFC уточнил, что идея, которой заинтересовался Макгрегор, пришла ему в голову некоторое время назад и пообещал рассказать о ней, когда все будет окончательно решено.

«Это должно произойти в конце 2020 года или в начале 2021 года», — заявил Уайт.

Отметим, в июле нынешнего года Конор Макгрегор заявил, что он завершает свою карьеру, однако это его подобное заявление стало третьим. На счету ирландца 26 поединков в ММА с 22 победами (19 досрочно) и четырьмя поражениями. Также он был чемпионом UFC в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).